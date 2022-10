Da Termoli a Vasto ma non per Max Gazzè: denunciati tre ladri in trasferta

Hanno approfittato del fatto che gli appartamenti fossero vuoti e che i proprietari stessero partecipando alla festa in onore di San Michele, patrono di Vasto, per partire dalla vicina Termoli e tentare di rubare oggetti preziosi e soldi all’interno delle abitazioni.

Tre presunti ladri in trasferta, tutti residenti a Termoli e con a carico precedenti segnalazioni per reati contro il patrimonio, sono stati denunciagli dagli agenti della Polizia di Vasto che nelle giornate di festa hanno incrementato i controlli per evitare spiacevoli episodi.

Ed è proprio durante uno di questi controlli che gli agenti hanno sorpreso tre persone in possesso di arnesi atti allo scasso, che probabilmente erano intenzionati ad intrufolarsi all’interno degli appartamenti per compiere qualche furto.

I controlli sono scattati nella tarda serata di ieri in corso Mazzini, pieno centro di Vasto, quando la Polizia ha notato un’autovettura con tre uomini a bordo che stava tentando di sottrarsi ai controlli svoltando in un vicolo buio e spegnendo i fari.

I tre a bordo dell’auto, inoltre, hanno anche tentato di disfarsi di un sacco gettandolo dal finestrino. A quel punto i poliziotti si sono messi sulle loro tracce e nonostante tutte le manovre per sfuggire alle forze dell’ordine sono stati fermati ed è stato recuperato il sacco all’interno del quale erano contenuti un piede di porco, una mazzetta da muratore, uno scalpello, guanti da lavoro, una torcia elettrica, berretti con visiere e due walkie talkie: tutti strumenti utili per forzare porte, finestre o serrature.

I tre uomini, tutti residenti a Termoli e con a carico precedenti segnalazioni per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il possesso ingiustificato degli arnesi atti allo scasso (posti sotto sequestro). Nei confronti dei tre, il questore di Chieti ha disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Vasto.