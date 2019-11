Da Termoli a Bari per le tecnologie dell’edilizia e l’ambiente costruito

Gli alunni del Boccardi hanno partecipato alla Fiera biennale del Levante

Hanno visitato la prima edizione della Fiera biennale del Levante di Bari (SAIE) dedicata alle tecnologie per l’edilizia e per l’ambiente costruito 4.0 gli alunni della V B dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio dell’Istituto tecnico “Boccardi – Tiberio” di Termoli. Accompagnati dal prof. Pierpaolo Palladino, docente di Progettazione, costruzioni e impianti, gli studenti hanno avuto modo di conoscere da vicino una fiera che offre una visione integrata e moderna della progettazione, con un’importante attenzione al cantiere. Per gli alunni si è trattato di un’esperienza altamente formativa, con ricadute notevoli anche sul Percorso di Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO, ovvero ex Alternanza scuola lavoro), nonché un’occasione per scoprire l’eccellenza di tutta la filiera delle costruzioni, attraverso percorsi dedicati ai temi chiave dell’innovazione, della sicurezza sismica, della sostenibilità e della trasformazione digitale. 350 le aziende espositrici, 103 i convegni, 12 le iniziative speciali rientranti in una manifestazione che vuol diventare un punto di riferimento del mercato del centro sud Italia e del bacino del Mediterraneo. Protagonisti del SAIE sono stati gli strumenti, le tecnologie e le innovazioni che stanno rivoluzionando la filiera edile e che i discenti hanno potuto conoscere da vicino.