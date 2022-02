Da Tavenna solidarietà all’Ucraina: candele accese e inni nazionali

L’amministrazione comunale e la comunità di Tavenna esprimono la loro solidarietà e vicinanza al popolo Ucraino. “Condanniamo l’utilizzo della guerra, come strumento di risoluzione di controversie e come mezzo di offesa alla libertà dei popoli,così come sancito dalla nostra Costituzione.



Perché ogni conflitto porta con sé morte, distruzione e sofferenza alle popolazioni coinvolte.

Ci rattristano il cuore le immagini che purtroppo da diversi giorni i telegiornali mandano in onda,di tanti anziani e mamme che con i loro bambini abbandonano le loro case e le loro terre,cercando di fuggire e salvarsi da questa inutile guerra,mentre gli uomini restano per difendere la propria patria.



Il popolo di Tavenna rinnova la sua vicinanza al popolo Ucraino, sperando che si faccia ogni sforzo possibile per fermare subito questa inutile guerra.

A dimostrazione della nostra non indifferenza oggi, 28 febbraio, alle ore 20, invitiamo tutti i Tavennesi, ad accendere ed esporre fuori dalla propria abitazione un lumino, mentre dalla casa comunale trasmetteremo attraverso l’impianto di filodiffusione l’inno nazionale Ucraino e l’inno d’Italia”.