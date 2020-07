Da stasera ritornano le “Passeggiate serali nel Borgo”

Tornano da oggi, 3 luglio fino al 4 settembre ogni venerdì alle ore 22.00, le Passeggiate serali nel Borgo Antico di Termoli. Sarete accompagnati alla scoperta di storia, arte e archeologia della città, tra i vicoli più caratteristici e i monumenti più importanti del Borgo Antico, dai professionisti dei Beni Culturali dell’Associazione Me.MO Cantieri Culturali a.p.s. – Concessionario Ufficiale per il MIBACT Molise.

Le “Passeggiate serali nel Borgo” sono realizzate grazie al patrocinio del Comune di Termoli e alla collaborazione dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, del Distretto Turistico Molise Orientale, di Acli Molise e grazie al contributo organizzativo dell’Associazione Culturale CreAmar, che offre il servizio di Info Point Turistico.

È obbligatoria la prenotazione e saranno garantite tutte le norme di distanziamento e di prevenzione anti Covid-19. È possibile, inoltre, esclusivamente su prenotazione organizzare Passeggiate nel Borgo in orari e date diverse da quelli indicati nella locandina.

Per tutte le informazioni potete recarvi presso l’Info Point in Via Federico II di Svevia n. 61 (lato Castello, dopo il Faro) oppure contattare: Me.MO Cantieri Culturali tel. 3249517836; email memolarino@gmail.com – Ass. CreAmar tel. 3486055778; email creamar.termoli@gmail.com