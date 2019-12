Da sola e senza riscaldamento, anziana assiderata salvata dai carabinieri

Da giorni non usciva di casa, preoccupati i vicini hanno chiamato i Carabinieri che praticamente le hanno salvato la vita.

È successo a Frosolone, dove un’anziana donna, che vive da sola, a causa del gran freddo di questi giorni, ha rischiato di morire assiderata, non avendo il riscaldamento in casa. Chiamati dai vicini, i Carabinieri, prima l’hanno rifocillata poi, vedendola in condizioni precarie, hanno chiamato il 118 che l’ha portata al Veneziale dove, in Rianimazione, l’hanno ricoverata e sottoposta al trattamento del caso.

Una storia dal lieto fine che, però, lascia senza risposta molti interrogativi sui tanti anziani che in Molise vivono da soli, dopo che la mancanza di lavoro ha fatto andar via tutti i loro cari.

I carabinieri erano già andati in soccorso dell’anziana consegnandole la spesa