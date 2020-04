Da “scontagiAMOci” arrivano al Cardarelli 7 ventilatori polmonari

Ieri, 7 aprile 2020, gli operatori di “scontagiAMOci” hanno terminato le operazioni di carico di 7 ventilatori polmonari destinati al Molise. Il gruppo, guidato questa volta da Francesco, ha raggiunto Valsamoggia, dove ha sede la SIARE Engineering, nel primo pomeriggio.

Durante il viaggio di ritorno due delle preziose apparecchiature salvavita saranno lasciate in carico ad alcuni imprenditori di Termoli, che hanno partecipato alla raccolta fondi e che porteranno personalmente le macchine presso l’Ospedale San Timoteo.

Un altro ventilatore polmonare sarà invece affidato in serata al Vescovo di Isernia-Venafro, che aderendo all’iniziativa scontagiAMOci ha permesso l’acquisto in tempi rapidi dell’apparecchio. Il ventilatore sarà quindi destinato all’Ospedale Veneziale di Isernia.

Un blocco di quattro ventilatori polmonari sarà invece nella disponibilità del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Cardarelli” di Campobasso. Questa mattina alle 10.30 la consegna ufficiale nelle mani del primario Claudio Rossi e la sua equipe.

La raccolta fondi “scontagiAMOci” continua: nelle prossime settimane, entro il 20 aprile ed entro fine mese, arriveranno in Molise in due step altri 10 ventilatori polmonari. Impresa possibile grazie all’idea ed alla abnegazione dei promotori e alla sensibile donazione di tanti imprenditori, realtà associative, religiose, professionisti, privati cittadini. Alcuni dei quali anche da fuori nazione, molti dei quali hanno preteso l’anonimato nonostante le cospicue donazioni. Alla fine dell’ operazione, saranno ben 22 i ventilatori polmonari giunti in Molise nell’ambito delle attività di “ScontagiAMOci”, di cui 5 grazie alla sensibilità del Gruppo Amadori.

ScontagiAMOci non si ferma: pronti anche altri presidi di protezione individuale, tra cui 400 mascherine ad alta protezione e 70 caschetti protector, per gli operatori impegnati sul campo.

Chi volesse contribuire, può continuare a donare all’Iban IT 57 Y 05387 03800 000003065928

#scontagiAMOci #aiutaciadaiutarti