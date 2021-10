Da Sant’Elia a Pianisi riparte il progetto Erasmus Plus Inclusive Strategies

I docenti partiranno domenica 24 ottobre per il primo meeting che si svolgerà in Polonia, nella Szkola Podstawowa della città di Wasilkow per confrontarsi sulla metodologia del Team Teaching

di Maria Saveria Reale

Segnali positivi sembrano far intravedere la progressiva fine della pandemia. Con il tanto atteso ritorno alla normalità nello svolgimento delle attività didattiche, sono riprese, con grande entusiasmo, anche le varie iniziative legate alla realizzazione del Progetto Erasmus plus “Inclusive Strategies”, presentato a gennaio dello scorso anno ma sospeso obbligatoriamente in seguito alla diffusione della grave emergenza pandemica, che, si spera, si concluda presto in maniera definitiva.

Dopo una lunga pausa, la Scuola Secondaria di I grado di Sant’ Elia a Pianisi il 24 ottobre p.v. dà finalmente avvio alla realizzazione del secondo progetto Erasmus Plus, che rappresenta la prosecuzione del progetto partito nell’ottobre del 2018 con le scuole partner della Croazia, della Grecia, dei Paesi Bassi, della Lituania e della Polonia ed orientato all’approfondimento di tematiche rivolte alla salvaguardia dell’ambiente, ormai compromesso dalle conseguenze dei pericolosi cambiamenti climatici.

Coordinato dalla scuola secondaria di I grado “Padre Raffaele” di Sant’ Elia a Pianisi, il progetto in itinere prevede la collaborazione con scuole della Polonia, della Bulgaria, della Turchia e della Romania ed è incentrato sulla sperimentazione di strategie didattiche inclusive che, attraverso percorsi didattici alternativi, aiutano a raggiungere le competenze di base soprattutto agli alunni con difficoltà di apprendimento o psico- socio-economiche.

Ogni mobilità prevede la sperimentazione di una delle seguenti strategie inclusive: COOPERATIVE LEARNIG,

TEAM TECHING, PROJECT BASED LEARNING, PERSONALIZATION, PEER TUTORING.

Dal 24 al 30 di ottobre i professori Leonardo Sciannamè, Fabrizio Fatica e Daniele Galuppo partiranno per il

primo meeting che si svolgerà in Polonia, nella Szkola Podstawowa della città di Wasilkow per confrontarsi sulla metodologia del Team Teaching. I docenti presenteranno i lavori prodotti dalle Scuole Primarie e Secondarie di I grado dell’istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-Sant’ Elia.

“INCLUSIVE STRATEGIES – spiega il professore Sciannamè – è il quarto Progetto Erasmus attuato nella Scuola Secondaria di I grado “Padre Raffaele” di Sant’ Elia a Pianisi: un’opportunità importante per proiettare le nostre scuole in una dimensione europea, per condividere buone pratiche didattiche e per promuovere il territorio”.

Prosegue, con soddisfazione, lo straordinario percorso di crescita per gli alunni della Scuola Secondaria di Sant’Elia a Pianisi che avranno ancora la possibilità di vivere un’esperienza di grande valenza che li arricchirà dal punto di vista culturale, sociale ed umano.