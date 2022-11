Da Santa Croce a Larino: ecco il programma ufficiale del festival “Jamme Bbelle” 

Pubblicato il calendario definitivo della rassegna itinerante di teatro popolare in Molise, presentata anche attraverso un video spot

CAMPOBASSO. Pubblicato il calendario ufficiale di ‘Jamme Bbelle’, il primo festival nazionale del teatro popolare organizzato in Molise dalla sezione locale della UILT, Unione italiana del libero teatro.

Un programma lungo più di 5 mesi davvero ricco e interessante e che, oltre alle 22 commedie, prevede due prestigiosi concerti e diversi laboratori, tra i quali spiccano ad esempio il corso in drammaturgia e il workshop in scenografia che si terranno ad aprile a Campobasso. Appuntamenti di assoluto prestigio e livello, ma al contempo aperti, inclusivi e perfettamente in linea con lo spirito ‘popolare’ della manifestazione.

Il grande successo di pubblico e critica ottenuto dalla prima commedia ‘Tre preti per una besciamella’, messa im scena lo scorso 20 novembre a Santa Croce di Magliano dalla celebre compagnia dei teatranti di Bisceglie, consente di proiettarsi con entusiasmo verso il prossimo spettacolo in calendario, che si terrà domenica 11 dicembre presso l’ex Gil del Capoluogo di regione con la compagnia ‘Sceme Sembe Nuje’ di Santa Croce.

La rassegna itinerante, che terminerà sabato 29 aprile 2023 con una serata di gala a Larino, toccherà ben 13 comuni molisani e verrà presentata anche attraverso un suggestivo video spot (proiettato prima di ogni commedia) che omaggia la bellezza del nostro territorio e la passione per il teatro, che ha un forte richiamo per tutti e non conosce distinzioni sociali, limiti territoriali, ostacoli e barriere.

IL VIDEO IN ALTO