Da San Severo a Termoli per rubare un motorino: “non luogo a procedere” per due giovani pugliesi

Durante l’estate 2020 due minorenni partono da San Severo per rubare un motorino. Durante una operazione di controllo del territorio sono stati intercettati dalle forze dell’ordine. I due minorenni vengono interrogati e denunciati.; all’epoca dei fatti i due ragazzi erano minorenni e per questo sono stati processati davanti al tribunale di minorenni di Campobasso. Nelle scorse ore il pronunciamento dei giudici: sentenza di non luogo a procedere. Chiaramente soddisfatta la difesa di uno dei due (C.E. le iniziali) , l’avvocato Ennio Cerio del foro di Campobasso (nella foto in basso), che aveva chiesto con una memoria ex articolo 121 del codice di procedura penale di riqualificare l’originaria imputazione escludendo l’aggravante di cui all’articolo 625 n.2.

