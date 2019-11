Da Ronaldo a Ronaldo: i grandi goleador della Serie A

La Serie A è uno dei campionati storicamente più esigenti e divertenti. Nonostante adesso stia vivendo un periodo di declino rispetto agli anni ’80 e ’90, quando ospitava i migliori calciatori, il suo prestigio rimane ancora intatto. A confermarlo è la presenza di una serie di calciatori di prim’ordine, tra i quali notiamo una serie di bomber stranieri che hanno fatto la storia del calcio. Da Ronaldo Nazario, il fenomeno brasiliano arrivato all’Inter nel 1997, fino a Cristiano Ronaldo, giunto alla Juventus durante l’estate del 2018, la lista dei grandi cannonieri provenienti da fuori che hanno ben figurato in Italia è lunghissima. Andiamo a vedere quali sono stati i più rappresentativi degli ultimi vent’anni del campionato conosciuto come Serie A Tim.

Ronaldo, il Fenomeno

Dotato di un talento puro e totalmente fuori dal comune, l’attaccante nato nella parte più povera di Rio de Janeiro nel 1976 ha avuto soltanto un limite nella sua splendida carriera: ovvero quello della cura del proprio corpo, una macchina da guerra potentissima che però necessitava di una manutenzione attenta e precisa. L’attuale proprietario della squadra spagnola Valladolid, è stato per oltre dieci anni uno dei migliori calciatori in circolazione, e se non è riuscito a mantenersi in cima per più tempo è stato principalmente per problemi fisici: le sue ginocchia non sono mai riuscite a tenere il passo di un tronco pesante e con tendenza ad ingrassare. Primo grandissimo testimonial Nike calcistico, colui che da giovanissimo era stato chiamato “il fenomeno” avrebbe iniziato la carriera nel Cruzeiro, per poi arrivare all’Inter dopo i passaggi precedenti al PSV Eindhoven e al Barcellona. In nerazzurro avrebbe disputato 68 incontri mettendo a segno 49 reti, alcune delle quali indimenticabili, come ad esempio quella in finale di Coppa UEFA nel maggio 1998 quando dopo una serie di finte siglò il terzo goal dell’Inter vittoriosa su una Lazio totalmente impotente. Sia nella sua tappa in nerazzurro sia in quella in rossonero, che durò un mese e mezzo, Ronaldo diede sempre dimostrazione di una tecnica superiore e di un’abilità assoluta nell’andare in goal, nonostante non riuscì mai a vincere il titolo di capocannoniere. Stiamo parlando, tuttavia, del secondo massimo goleador nella storia dei mondiali di calcio FIFA: capocannoniere nella coppa del mondo 2002, torneo nel quale vinse da protagonista con il Brasile, Ronaldo è stato superato solo nel 2014 dal tedesco Miroslav Klose, un altro ex della Serie A.

Cristiano, il bomber

Si può essere contemporaneamente una stella del calcio e anche uno dei personaggi più influenti nel mondo dei social network? La risposta è sì, soprattutto se ci rifacciamo a un calciatore come Cristiano Ronaldo, che a 34 anni continua ad essere in forma smagliante ed è sempre di più un prodotto a 360 gradi. L’attaccante che con la Juventus proverà a conquistare lo Scudetto, titolo per il quale la Vecchia Signora è la grande favorita come dimostrano le scommesse online di Betway con una quota di 1,50 il 19 novembre, è la punta di diamante della squadra di Maurizio Sarri ma anche la prima immagine di marketing della Juve. Pagato 105 milioni e con un salario di oltre 30 milioni netti annuali, il portoghese l’anno scorso ha messo a segno 21 reti nella sua prima stagione in Italia, e anche se quest’anno non ha iniziato nel migliore dei modi tutto lascia presagire che si rifarà molto presto. Da sempre molto attento alla sua alimentazione e alla preparazione fisica, il campione portoghese, vincitore in ben cinque occasioni del Pallone d’oro, è rigoroso nel mantenere una forma perfetta partendo già da un’ottima gestione delle ore di sonno, come ben consigliato dai suoi medici. Del resto, la maggior parte dei successi degli atleti di questo livello provengono da un’attenta cura della propria salute e dal mantenimento di uno stato di forma eccellente per rendere meglio durante le partite importanti. Con il grande obiettivo di trascinare la Juventus che veste la marca tedesca Adidas a un ambitissimo triplete, l’attaccante portoghese proverà a migliorare anche il suo record di reti in campionato, per poter marchiare a fuoco la sua epoca bianconera e dimostrare a tutti che il suo non è stato soltanto un acquisto per migliorare l’immagine del club torinese.

Batistuta, nato per il goal

Meno tecnico di Ronaldo Nazario e poco avvezzo alla cura del suo corpo come Cristiano, Gabriel Omar Batistuta è stato tuttavia uno dei goleador più forti mai passati per il campionato italiano. Autore del record di goal consecutivi in Serie A, record eguagliato l’anno scorso dall’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, Batigol, come lo chiamavano tutti, fu capace di trascinare da solo la Fiorentina a una serie di successi importanti e significativi. Come dimenticare, infatti, la vittoria dei viola ad Highbury contro l’Arsenal, quando con un missile da posizione defilata l’argentino fulminò Seaman e gelò l’intero stadio londinese. Possente come pochi e abilissimo a calciare con potenza, Batistuta ha sempre dovuto lottare con un fisico che non gli permetteva di muoversi con troppa eleganza, eppure la sua efficienza è sempre stata assoluta. Autore di 168 goal con la maglia della Fiorentina, il nativo di Reconquista avrebbe poi conquistato uno storico Scudetto con la maglia della Roma, ma la sua immagine resterà per sempre legata alla società gigliata.

Il goal che parla straniero è da sempre una prerogativa della Serie A, un campionato storico che spera di recuperare quanto prima gli antichi fasti. I futuri Ronaldo e Batistuta, accompagnati da Cristiano, sono attesi con ansia dagli amanti del calcio all’italiano.