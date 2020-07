Da Roma arriva l’ok al “Piano Covid” del Molise

Roma ha approvato il piano della rete ospedaliera Covid; dunque dalla Capitale arriva il via libera al documento rivisto dal commissario ad acta Giustini, firmato anche dalla sub commissario Grossi e proposto dal presidente della Regione Molise, Donato Toma. Il Cardarelli sarà dunque hub di una rete di ospedali attrezzati per affrontare un eventuale ritorno del Coronavirus. Si lavora per realizzare il progetto in meno di 5 mesi (altrimenti già pronto piano B – moduli esterni al Cardarelli). Al Molise poco meno di 10 milioni di euro: oltre al potenziamento del Cardarelli, a Termoli e Isernia ci saranno rispettivamente 3 e 2 rianimazioni dedicate al Covid con potenziamento del pronto soccorso; a Larino previsto il centro di riabilitazione dei pazienti guariti dal virus.