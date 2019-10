Da Ripalimosani a Matera in gita con la Pro Loco

La Pro loco di Ripalimosani punta dritto alla Capitale Europea della Cultura e porta i suoi iscritti, o chiunque voglia aderire, nella bellissima città di Matera. L’escursione durerà un giorno e avverrà in pullman, il raduno è previsto per il prossimo 20 ottobre alle ore 7,00 in piazza San Michele a Ripalimosani, l’arrivo è previsto per le 11. La quota di partecipazione per gli adulti è di 35 euro, mentre per i bambini fino a 5 anni è di 30 euro. Essa comprende il viaggio andata e ritorno, un cestino di prima colazione, la visita guidata in città, l’ingresso alla Casa Grotta e alla Chiesa Rupestre. Info e prenotazioni: 3290446768 – 3283789846.