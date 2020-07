Da Ramundo a Cretella, la differenziata non esiste

La raccolta a Campobasso: scenario impietoso

Raccolta differenziata: la fotografia del capoluogo della regione Molise è imbarazzante, non lascia spazio a dubbi e non c’è bisogno degli impietosi dati ufficiali del report Ecoforum di Legambiente per rendersi conto di quanto sia indietro una piccola città che non arriva a 50mila anime (Salerno nel lontano 2009 riuscì a raggiungere il 74%). Per le strade del centro abitato, spesso, si assiste a situazioni sgradevoli: cassonetti traboccanti di conferimenti selvaggi senza alcuna forma di controllo. Una città che sarebbe gestibile e invece mostra, nella differenziata, ancora troppi punti deboli a partire dalle tante, troppe zone scoperte a distanza di tempo dall’avvio ufficiale (la raccolta è partita nel centro storico, nel quartiere Nord est, nelle contrade e San Giovanni). Un esempio su tutti? Il quartiere Vazzieri: in alcuni punti “strategici”, come ad esempio al confine con Ferrazzano, i cassonetti sono sempre stracolmi di immondizia, offrendo uno spettacolo decisamente indecoroso. Di sicuro all’amministrazione attuale, all’assessore al ramo Simone Cretella (così come a quella passata, quando invece come assessore c’era Stefano Ramundo) avrebbe fatto sicuramente comodo una figura tecnica specializzata per la raccolta differenziata: al posto della figura squisitamente politica (che magari può anche avere ragione di esistere ma come “affiancamento”) sarebbe stato più opportuno avere una persona esperta con conoscenze in materia di raccolta differenziata. A luglio 2020, malgrado tanti proclami, il capoluogo presenta ancora molti coni d’ombra e un servizio partito a singhiozzo e rimasto tale.