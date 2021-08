Da questo weekend entra nel vivo l’estate venafrana

Entra nel vivo l’Estate Venafrana 2021. Dopo il concerto di apertura dell’orchestra del Conservatorio di Musica Perosi ai piedi del maestoso Castello Pandone, si svolgeranno fino a settembre inoltrato numerose e variegate iniziative che toccheranno alcuni dei luoghi più suggestivi della Città e le frazioni.

Si inizia già questo week end con una tre giorni di proiezioni all’ingresso di Palazzo Liberty con la rassegna incentrata sui temi dell’immigrazione “il Cielo è di Tutti”, alle ore 20.30. Lunedì 9 il castello sarà nuovamente lo scenario e Dante Alighieri il protagonista con uno spettacolo dedicato proprio al Sommo Poeta in occasione del settecentesimo anniversario dalla sua morte, “L’Inferno a Venafro”, sempre alle 20.30.

A seguire ancora teatro con il noto attore Piermaria Cecchini a presentare il suo romanzo Una vita abbastanza, musica classica con Rossini Mon Amour, omaggio al grande Gioachino Rossini e il concerto del M° Claudio Luongo, visite guidate al Museo Winterline, la cerimonia di premiazione del concorso ideato dalla Proloco di Venafro Balconi Fioriti, Giardini Curati, Angoli e Vicoli invitanti, mostre a Palazzo Liberty e al centro storico con N’Ammuina e Venafro in immagini, letteratura con La Notte della Poesia, Bimbi in Villa con animazione per i più piccoli e poi musica leggera con E ti vengo a cercare, tributo a Franco Battiato. Nelle frazioni di Ceppagna e Vallecupa, come da tradizione, protagonista sarà la musica popolare rispettivamente con il concerto dei Musicisti Basso Lazio Quintet e Moreno Di Nardo campione del mondo di organetto e fisarmonica.

“Certamente è un calendario di manifestazioni diverso dagli anni precedenti –afferma l’assessore al Turismo Angelamaria Tommasone. Il Covid e le conseguenti problematiche e limitazioni hanno fortemente condizionato modi e tempi della programmazione. Ciò nonostante possiamo vantare ben quindici appuntamenti rivolti ad un pubblico variegato così da offrire un bel programma anche ai tanti turisti che giungono a Venafro in questo periodo”.

“Siamo soddisfatti per aver comunque allestito un programma di appuntamenti di spessore –evidenzia l’assessore alla Cultura Dario Ottaviano. In circa due mesi di iniziative abbiamo ben sintetizzato, teatro, poesia, musica e arti figurative: forme d’arte che a Venafro sono di casa già dal tempo dei Sanniti”.

Dal Comune di Venafro, inoltre, il consigliere delegato alle frazioni e agli eventi Aurelio Elcino fa sapere che gli stessi sono a numero limitato e che sarà possibile parteciparvi come pubblico esclusivamente tramite prenotazioni unitamente a esibizione di documento di riconoscimento e Green Pass o altro certificato previsto, cosi come da normative anti COVID 19. Per questo è stato attivato il servizio prenotazioni gratuite fino ad esaurimento posti presso Palazzo Liberty il lunedì e il mercoledì dalle ore 11.00 alle 13.00.

“Lo sforzo dell’amministrazione e delle associazioni coinvolte -conclude il sindaco Alfredo Ricci- in questa particolare Estate Venafrana si esprime con una sinergia davvero efficace e niente affatto scontata in altre realtà. Le nostre risorse, anche umane, dimostrano il valore della nostra comunità che in questi mesi estivi sta ulteriormente ottimizzando le diverse trasmissioni televisive che ultimamente hanno portato Venafro alla ribalta nazionale”.

Programma Completo

Estate Venafrana 2021

30 LUGLIO, ore 21.30 Piazza Totò

MOLISE E’ MUSICA

Concerto di musica classica

Promotore: Conservatorio Statale di Musica Lorenzo Perosi

06/07/08 AGOSTO, ore 20.30 Largo Giampietri

IL CIELO E’ DI TUTTI

Rassegna cinematografica sul tema dell’immigrazione

Promotore: Collettivo Divergente

09 AGOSTO, ore 20.30 Piazza Totò

L’INFERNO A VENAFRO

Spettacolo teatrale in omaggio a Dante Alighieri

Promotore: Direzione regionale musei Molise, associazioni Speleologi Molisani e Città Nuova

11 AGOSTO, ore 21.00 Vallecupa

ORGANOTTE

Intrattenimento musicale con Moreno e i suoi organetti

12 AGOSTO, ore 18.00 Villa Comunale

BIMBI IN VILLA

Animazione per bambini

18 AGOSTO, ore 21.00 Ceppagna

MUSICA POPOLARE

MBL Quintet in concerto

22 AGOSTO, ore 18.30 Chiostro biblioteca

UNA VITA ABBASTANZA

Incontro con l’attore, Piermaria Cecchini presenta il suo romanzo, al piano Claudio Luongo

A SEGUIRE PREMIAZIONE CONCORSO PROLOCO DI VENAFRO

Balconi Fioriti, Giardini Curati, Angoli e Vicoli invitanti

28 AGOSTO, ore 19.00 Chiostro biblioteca

ROSSINI MON AMOUR

Concerto di musica classica, Quintetto Pentriagramma

Promotore: associazioni Fuori Terra affiliata Arci Isernia e Misurecomposte

9 SETTEMBRE, ore 18.30 apertura mostra Palazzo Liberty

10/11/12, ore 10.30/12.30 e 18.30/24.00

N’AMMUINA

Mostra Collettiva d’Arte

Promotore: associazioni La Bottega Art & Teka e Artopia

11 SETTEMBRE, ore 19.30 Piazza Totò

CONCERTO AL CASTELLO

Concerto per sassofono e pianoforte, piano Claudio Luongo, sassofono Riccardo Luongo

ore 20.30 Museo Winterline

UNA NOTTE AL MUSEO

Visita guidata

Promotore: associazione Winterline

12 SETTEMBRE, ore 20.30 Piazza Totò

LA NOTTE DELLA POESIA

Rassegna letteraria

Promotore: associazione Venus

13 SETTEMBRE, ore 20.30 Piazza Totò

E TI VENGO A CERCARE

Omaggio musicale a Franco Battiato

Promotore: associazione Collettivo Divergente

26 SETTEMBRE, ore 09.00/12.00 Centro storico

VENAFRO IN IMMAGINI

Estemporanea di pittura camminando nel centro storico

Promotore: associazione Venafro Antica

Manifestazioni a numero limitato e con obbligo di prenotazione con Green Pass o tampone (48 ore).

Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105

Prenotazioni a Palazzo Liberty, in Corso Lucenteforte, il lunedì e il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, per un massimo di tre posti nominali ognuno.