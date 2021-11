Da Poste Italiane la cartolina e l’annullo filatelico dedicati al Comune di Castelpetroso

È in programma domani, giovedì 11 novembre, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Martino Vescovo, la presentazione della cartolina e dell’annullo filatelico dedicati al Comune di Castelpetroso.

La cartolina raffigura tre foto: la chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, un dettaglio dell’orologio campanile e una veduta paesaggistica di Castelpetroso. Nell’annullo filatelico è invece riprodotto un particolare del campanile della chiesa

Per l’occasione, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, che sarà allestito in piazza Guglielmo Marconi, dalle ore 15.00 alle ore 19.30. All’evento, con accesso regolamentato, parteciperà il sindaco di Castelpetroso, Michela Tamburri, e alcuni rappresentanti locali di Poste Italiane.

“Esprimo la mia più ampia soddisfazione per l’ottima iniziativa promossa da Poste Italiane – commenta il sindaco – che ha consentito al Comune di Castelpetroso, così come a tantissimi altri comuni italiani, di ritagliarsi un’autorevole vetrina per la promozione del territorio”.

L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni a favore dei Piccoli Comuni, annunciato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

L’evento segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.

Il progetto è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Oltre a Castelpetroso, in provincia di Isernia Poste Italiane ha dedicato cartoline anche ai piccoli comuni di Pozzilli, Capracotta e Poggio Sannita.