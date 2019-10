Da Portocannone a Palata, anche il basso Molise nei Contratti di Sviluppo

Diversi i progetti che sono rientrati nel documento per il rilancio del territorio molisano

Anche il basso Molise tra i 150 progetti che sono stati finanziati all’interno dei Contratti Istituzionali di Sviluppo. Oltre all’ammodernamento del porto di Termoli, anche altri Comuni dell’area costiera hanno firmato il documento che impegna il Governo nazionale al finanziamento di opere per il rilancio delle zone molisane.

Tra questi il Comune di Palata che è riuscito ad ottenere il finanziamento per due importanti progetti presentati tra cui il restauro del palazzo De Rubertis che inizialmente era stato escluso, ma grazie ad una rivisitazione del progetto iniziale, esso è stato considerato meritevole di finanziamento. Il secondo progetto è stato presentato insieme ai paesi limitrofi per la realizzazione di un percorso pedonale/ciclabile che parte dalla valle del trigno fino ad arrivare al nostro Comune e quelli limitrofi. «Per il nostro Comune – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Palata – il progetto riguarderà il ripristino della vecchia strada provinciale 163🛣che sarà destinata a pista ciclabile/pedonale con collegamento verso il centro abitato».

Esulta anche Portocannone: il sindaco Giuseppe Caporicci ha ottenuto il finanziamento per la riqualificazione di un’area urbana i cui dettagli si conosceranno nei prossimi giorni. Si tratta dell’opera di riqualificazione urbana del quartiere di via Gramsci «dove insisteva – ha affermato il sindaco Caporicci di rientro da Campobasso – la vecchia scuola elementare dichiarata inagibile dal 2002 ed erano anni che era chiusa e lasciata al suo deperimento. Riqualificheremo il quartiere trasformando quell’area in un parco urbano».

Presenti tra gli altri presso il Palazzo del Governo di Campobasso anche i sindaci di Larino, Guglionesi, Campomarino e Ururi, ma sono diversi i Comuni del basso Molise che hanno ottenuto dei finanziamenti.