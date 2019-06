Da Pontida il veto: Mazzuto non si tocca. Toma: rifletto e attendo i leader nazionali

Tuttavia io concordo ogni cosa con i vertici nazionali perché il Molise non è avulso dalla realtà italiana, abbiamo rapporti con il governo e in questo momento basta un passo falso per isolarsi dal resto del Paese.

A livello centrale stanno già facendo le opportune riflessioni. Poi saranno concordati con me, che sono il presidente della Giunta, gli eventuali cambi. Dobbiamo essere coinvolti nello scacchiere nazionale per non restare isolati. Probabilmente domani (oggi ndr) – ha concluso il presidente – incontrerò anche Berlusconi per ragionare sulle dinamiche molisane e campobassane».

