Da piazza Vittoria a piazza Tedeschi fino a piazza Monumento: il Molise celebra il 2 giugno

Da Campobasso a Isernia, fino a Termoli. Anche in Molise, così come nel resto d’Italia, si sono svolte le celebrazioni del 75esimo anniversario della Repubblica italiana. Proprio 75 anni fa gli italiani vennero chiamati alle urne per scegliere tra Repubblica e Monarchia con la vittoria della prima. Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, le misure anticovid hanno imposto dei limiti alla partecipazione. In Piazza della Vittoria a Campobasso si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera con la deposizione, da parte del prefetto Francesco Antonio Cappetta, della corona d’alloro davanti al Monumento ai Caduti. Festa anche a Isernia, in piazza Tedeschi e a Termoli in piazza Monumento. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona all’Altare della Patria. Questa è l’ultima festa della Repubblica del settennato per il presidente Mattarella che ha commentato parlando di questa data come segno del rilancio e della rinascita del Paese.

