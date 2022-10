Da Philadelphia a Riccia sulle tracce della casa del nonno: la storia di Joseph Panicale e la sorella Maryann

“Il turismo delle radici”. Inizia così la storia raccontata sulla pagina social del comune di Riccia. “Joseph Panicale e la sorella Maryann di Filadelfia non erano mai stati a Riccia. In Italia diverse volte ma non si erano spinti fino al Molise, fino al paese di nascita del nonno Vincenzo Panichella, classe 1879 emigrato con il papà Donato in America dieci anni dopo. La storia di Vincenzo è simile a tante altre storie di nostri emigrati: il lavoro, la famiglia (nove figli, tra cui Joseph senior il padre di Joseph junior e di Maryann), la nostalgia per la patria lasciata.

Prima che fosse troppo tardi, come hanno ripetuto più volte i due fratelli, hanno voluto ripercorrere al contrario il viaggio intrapreso dal nonno, rintracciare e vedere la casa dove era nato ed abitava nel rione Collecroci, per riavvicinarsi alle radici della propria storia familiare e culturale. E’ stato bello spulciare insieme a loro i registri dell’anagrafe sulle tracce dei loro parenti e condividere la loro commozione per un viaggio questa volta intrapreso seguendo il richiamo del sangue e del cuore”.