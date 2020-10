Da operaia Fiat a Termoli a imprenditrice, “I sogni a volte si avverano”

Partita da Termoli e dal piccolo Molise come operaia Fiat per arrivare ad essere oggi una vera e propria imprenditrice. E’ la storia di Anna Rita Pinto, quarantotto anni e mamma di tre figli che si è raccontata su emiliaromagnamamma.it. “Trasferitasi in Romagna nel 2012, da poco ha fondato la sua impresa, la JoyItalianLuxury, la piattaforma internazionale che promuove il Made in Italy di eccellenza, partendo dai distretti italiani nel campo dell’oreficeria, gioielleria e accessori e mettendoli in contatto con i clienti, che possono chiedere la personalizzazione direttamente sulla piattaforma digitale. Un progetto di internazionalizzazione a filiera corta, realizzato e messo a punto con il Master Executive in Entrepreneurship della Bologna Business School e che si è guadagnato una partnership con il distretto orafo di Valenza. Un progetto, inoltre, che è solo l’ultimo tassello di una vita familiare e professionale faticosa quanto avvincente. “Io lo so che cosa significa avvitare un bullone con le mani imbrattate di grasso -ha raccontato Anna Rita- io lo so spiegare che cos’è un motore a scoppio”.

A metà del 1999 diventai responsabile del reparto di montaggio Fire 16V, la prima donna a ricoprire quel ruolo a Termoli. Confrontarmi con gli ingegneri che venivano giù da Torino per me non era così assurdo, conoscevo la fisica, sapevo che cos’era un vettore”. Qualche tempo prima, investita della stima dei superiori, Anna Rita era stata scelta per la copertina di “Illustrato Fiat”, l’house organ della multinazionale: “Chi se lo sarebbe mai immaginato”. Il racconto di Anna Rita prosegue su emiliaromagnamamma.it.

“Nel 2004 si risposa e decide di trasferirsi con il marito a Torino, dove viene presa come Supply Chain Contract Manager, sempre nel gruppo Fiat, e dove passa alla Scuola di amministrazione aziendale, un’università privata dove si laureerà, con 110 e lode, in Management d’Impresa: “Iniziai a seguire gli stabilimenti Powertrain Italia e Polonia, tra cui Mirafiori e a fare le trasferte dagli enti centrali di Torino verso Pratola Serra, Verrone, Termoli e Bielsko Biala, in Polonia. Poi, mentre iniziava la delocalizzazione, cominciai a seguire i processi di industrializzazione di Handling degli stabilimenti del Gruppo Fiat, lato Powertrain, di Russia, Cina, India e Brasile. Nel frattempo, ero diventata mamma del nostro primo figlio, ora tredicenne, e lo sarei diventata del secondo, che ne ha otto. Mio marito faceva la sua carriera, gli venne proposto di trasferirsi in Emilia Romagna, da una nuova azienda. E così mi sono dimessa, pensando che dopo tanto peregrinare, la famiglia sarebbe venuta, stavolta, al primo posto”.

Una volta in Romagna, però, Anna Rita non si adagia sugli allori: “Ho iniziato a lavorare per la Marini Fayat Group di Alfonsine, portando tutta la mia esperienza, la mia innovazione e il metodo di lavoro acquisito lavorando in una multinazionale come Fiat. Oggi mi occupo di redigere i costi standard, ma mi sono occupata davvero di una marea di aspetti, dalla riorganizzazione e innovazione del magazzino, alla sicurezza applicata ai contratti di appalto, ai contratti di acquisto e alla gestione della commodity electrical come buyer. Senza perdere, mai, la voglia di studiare”.

Due anni fa, sotto Natale, mentre il marito la porta in una gioielleria di Ravenna per regalarle un anello, Anna Rita ha un’intuizione: mettersi ancora sui libri per essere preparata in materia di e-commerce e marketing digitale. Così prende contatti con la Bologna Business School, che dopo un colloquio capisce di che stoffa è fatta e le propone una borsa di studio per pagare la metà dei costi dell’executive Master in entrepreneurship: “Sono entrata a corso già iniziato, concludendo il percorso a maggio di quest’anno, con il massimo dei voti. Durante il master ho iniziato a lavorare alla mia idea, che poi si è tradotta nell’apertura della mia società, che nei fatti si traduce in uno store in cui non ci sono intermediari. permettendo così di ridurre i prezzi e concedere il giusto valore ad ogni artigiano per la sua creazione. Per non farmi mancare nulla e capirne di più, ho frequentato anche un corso da orafa. La mia nuova strada è appena iniziata ma ho l’entusiasmo che da sempre mi contraddistingue. I sogni, alla fine, a volte si avverano”.