Da oggi viale Marconi torna a doppio senso di marcia

REDAZIONE TERMOLI

Da oggi viale Marconi a Campomarino è tornata ad essere a doppio senso di marcia. A renderlo noto è stato l’assessore comunale di Campomarino, Antonio Saburro. “Ringrazio la Polizia Locale per aver messo in atto immediatamente tutta l’attività successiva all’atto di indirizzo della Giunta -ha commentato Saburro”. Dopo la riapertura a doppio senso di marcia di corso Skanderberg e di via Favorita avvenuta nel mese di luglio 2019 infatti era stata deliberata in Giunta la riapertura a doppio senso di marcia anche di viale Marconi. I parcheggi che erano su viale Marconi sono stati recuperati su via del Municipio, via della Stazione e parco dell’Unità.