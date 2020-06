Da oggi via agli spostamenti tra Regioni, ecco cosa è consentito fare

Al via da oggi, mercoledì 3 giugno, gli spostamenti tra le Regioni. Le persone saranno libere di spostarsi sull’intero territorio nazionale senza l’obbligo di giustificare i propri movimenti tranne qualche eccezione. Gli spostamenti, infatti, potrebbero non essere completamente liberi in tutte le Regioni: in Sardegna, Sicilia e Campania, ad esempio, è ancora prevista, fino al 7 giugno, la quarantena per chi arriva da fuori. Per quanto riguarda il Molise non si evidenzia alcuna restrizione ulteriore. La riapertura tra le regioni dunque segna una nuova ulteriore fase di convivenza con il virus che implica comunque il rispetto delle altre misure anti-Covid per evitare una nuova impennata di contagi. Per quanto riguarda i viaggi all’estero, da oggi, 3 giugno, sono consentiti gli spostamenti con i Paesi dell’Ue e all’interno dell’area Schengen (gli Stati non Ue che aderiscono all’accordo sono Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera). Ci si potrà recare inoltre in Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Pochi Stati hanno ufficialmente aperto i loro confini agli italiani: Francia (con autocertificazione), Svezia, Serbia, Albania e Croazia (ma solo se c’è la prenotazione in un albergo). E’ possibile che altri Stati (Germania, Olanda, Portogallo, Islanda e Turchia) consentano l’ingresso dall’Italia solo a partire dal 15 giugno. Ricordiamo che in auto si può viaggiare tutti insieme solo se si fa parte dello stesso nucleo familiare, altrimenti saranno consentite al massimo due persone, entrambe con la mascherina: il guidatore e un solo passeggero sul sedile posteriore. Tre persone, invece, se la macchina è dotata di tre file di sedili.