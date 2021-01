Da oggi l’Italia in zona gialla rafforzata e arancione: ecco cosa si potrà fare fino al 15 gennaio

Da oggi, 11 gennaio e fino al 15 l’Italia è in zona gialla tranne che per cinque regioni in area arancione quali Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Sia nelle zone gialle che in quelle arancioni resta valido il coprifuoco alle 22 e fino alle 5, indipendentemente dal fatto che si tratti di un giorno feriale o festivo.

Rimangono vietati gli spostamenti tra regioni fino al 15 gennaio. Eccezione fatta per gli spostamenti legati a motivi di lavoro, salute o necessità. Resta consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Per quel che riguarda le visite ad amici o parenti ci si potrà spostare liberamente all’intero della proprio regione nelle zone gialle. Sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5mila abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5 e le 22, entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in un’altra regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia di altre regioni.

Nelle zone arancioni ci si potrà spostare liberamente solo all’interno del proprio comune, dalle 5 alle 22. Sarà possibile, anche nelle zone arancioni, per chi vive in un comune fino a 5mila abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5 e le 22, entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in un’altra regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia. In caso di violazione dei divieti di spostamento si applica la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che potrà essere aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei servizi di ristorazione nelle zone gialle (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è prevista l’interruzione della somministrazione in sede dalle 18, mentre resta consentito l’asporto dalle 5 fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Restano chiusi piscine, palestre e centri benessere. Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 18 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico. Chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto. Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie). Chiuse sale da ballo e discoteche.

Nelle zone arancioni, invece, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.