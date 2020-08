Da oggi il porto di Termoli è più sicuro: donato un defibrillatore

Una grande dimostrazione di cura verso il proprio territorio e la concreta possibilità, quale se ne dovesse avere bisogno, di salvare una vita. Si è tenuta questa mattina, 14 agosto, la cerimonia di donazione del defibrillatore per il porto di Termoli da parte della GS Travel. Un gesto che lascia sicuramente il segno e mostra un’attenzione particolare per la salute di tutta la comunità. Alla manifestazione hanno preso parte l’assessore regionale alle Politiche agricole, Nicola Cavaliere, la consigliera regionale Filomena Calenda, l’assessore al Bilancio Giuseppe Mottola, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Termoli, Silvana Cicicola, il comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Francesco Massaro e i rappresentanti della Misericordia di Termoli che avranno il compito di “utilizzare” il defibrillatore, effettuarne la manutenzione e fare corsi di aggiornamento per il suo utilizzo. Si tratta di uno strumento indispensabile per salvare una vita umana come ribadito dal Ceo della Guidotti Ships, Domenico Guidotti. «Una grande iniziativa per il nostro territorio, considerando che la banchina del Porto di Termoli è sempre molto trafficata, sia in inverno che in estate, non solo dai turisti ma tutta la comunità marittima». «Un grazie infinito da tutta la Giunta regionale per questa iniziativa che mostra anche un nuovo modo di fare imprenditoria», Cavaliere «Adesso sta alla Regione Molise fare del suo per migliorare questo porto», ha proseguito Calenda. Sotto la lente, infatti, le varie vicissitudini del porto più importante del Molise ad iniziare dai servizi igienici che non ci sono al pari delle pensiline di attesa dei traghetti. La speranza di tutti è che presto queste lacune possano essere colmate.

