Da ‘O sole mio a Nessun dorma, emozioni all’alba con il concerto dell’orchestra Mascagni (VIDEO)

Emozioni pure e applausi sentiti, partiti dal cuore. La terza edizione del concerto all’alba dell’orchestra Mascagni che si è tenuto questa mattina sul tratturo di Ripalimosani ha riscosso ancora una volta un grandissimo successo e portato tanta gente a salutare il nuovo giorno con buona musica e folklore. Felici i presenti che hanno potuto respirare la pura aria mattutina, godendosi un bellissimo cielo che pian piano veniva rischiarato dal sole e attendendo che il silenzio circostante venisse interrotto solo dalle note e vibrazioni partite dal palco che sin dall’inizio sono entrate nelle ossa e nell’anima del pubblico. Una mattinata, dunque, che è valsa davvero la pena vivere. Grande merito al maestro Tonino Di Lauro che con la direzione artistica ha fatto trascorrere momenti di grande emozione. Ospiti di eccezione il soprano Maria Luigia Martino e il tenore Costantino Minchillo che si sono esibiti in pezzi storici conosciuti da tutti e che sono diventati dei grandi classici della lirica, come ‘O sole mio e Nessun Dorma (proposti nel video in alto).