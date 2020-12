Da Nicolò Carosio a Riccardo Cucchi

GENNARO VENTRESCA

Avaro come una pianta parassita a cui un minimo di terra e di linfa gli erano sufficienti per non morire, il professore visse senza spendere una lira. Una sola volta venne al Romagnoli, entrando dai cancelli. Ospite di un fratello giunto da Como che comprò i biglietti. Le altre partite dei Lupi, senza il minimo ritegno le sbirciò dal finestrone delle scale del palazzo ferrovieri. Tanto era la spilorceria non lo imbarazzava fare il guardone mentre altri “portoghesi” salivano e scendevano le scale dell’imponente condominio, senza ascensore.

***

I portoghesi in questione nulla avevano a che vedere col celebre architetto Paolo Portoghesi che fu chiamato dalla politica molisana per progettare gli uffici della Regione. In concomitanza la Banca Popolare del Molise che viaggiava a vele spiegate fece altrettanto, affidando al professionista romano lo studio della nuova sede, al posto del capannone della Sam che affacciava sul campo. Furono presentati plastici, senza risparmiare annunci. Di concreto restarono solo le fatture da pagare al progettista. Il resto andò in fumo. Come comprova lo stato di abbandono dell’intera area, venduta quasi 40 anni fa, dal Comune alla Regione per far cassa per costruire la Bomboniera di Selva Piana.

***

E’ stato magnifico riascoltare la voce purissima di Riccardo Cucchi, l’altra sera sulla 7, per la partita tra Inghilterra e Argentina resa famosa dalla Mano de Dios di Maradona. Cucchi, romano cresciuto nella sede Rai molisana, fu una scoperta anche per se stesso. Modesto come è sempre stato, prima della partita di Palermo, come uno scolaretto si mise al mio fianco sul pullman che dall’aeroporto ci portò alla Favorita. Per farsi spiegare il Campobasso. Feci di più: mi allargai anche alla squadra siciliana che conoscevo bene.

***

Prima di diventare il più bravo radiocronista di Tutto il calcio, Cucchi mi incantò una sera in tv, commentò meglio di Paolo Rosi un meeting di atletica. E mi deliziò alle Olimpiadi di Los Angeles, per le cronache di scherma, il suo sport preferito. Fosse rimasto in provincia, quasi certamente avrebbe sciupato il suo talento. Come è accaduto a Mauro Carafa a cui l’azienda ha concesso brevi interventi da bordo campo e qualche pillola di basket.

***

I conduttori sportivi sono stati pittoreschi. Impossibile dimenticare Novantesimo minuto, più seguita della Domenica Sportiva per via dei gol che ci proponeva in anteprima. Luigi Necco, Piero Pasini, Tonino Carino, Giorgio Bubba, Galeazzi, Giannini, Cesare Castellotti, Gianni Vasino, Ferruccio Gard e altri ci hanno tenuto compagnia per anni. Guidati da Paolo Valenti, un signore garbato col sorriso rassicurante che ha saputo cucire a braccio i collegamenti, rendendoli sempre gradevoli. Mi va di ricordare il cantore di Diego, dico Luigi Necco, indimenticabile anche per la sciarpona di lana fuori ordinanza per Napoli, che arrivava sino al pavimento.

***

Pieni d’incantesimo, nel senso più profondo e più proprio della parola, sono stati i servizi di Sandro Ciotti ed Enrico Ameri. Ti facevano vivere tanto bene una partita che forse non esisteva, ma lo facevano talmente bene che nessuno l’ha messo mai in dubbio. Come Nicolò Carosio, il siciliano che ci portò in casa, attraverso le monumentali radio che avevamo in tinello, le prime radiocronache della Nazionale e delle squadre di A.