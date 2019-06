Da Montenero di Bisaccia una tecnologia di simulatore unica al mondo

REDAZIONE

Grande ressa nei primi giorni di Campionaria in Fiera a Padova, per provare il Simulatore di Formula 1, unico al mondo: un autentico bolide rosso sul quale Simone Gentile titolare della VRS di Montenero di Bisaccia ha applicato una tecnologia che consente di guidare l’auto da pista senza muoversi dal padiglione 15 dove si trova nell’ambito della 29^ edizione dell’Inventor Show all’interno della Fiera Campionaria di Padova numero 100, con le stesse percezioni dinamiche che avrebbe un pilota in pista. La monoposto dotata di vere sospensioni, sobbalza e oscilla su una pedana mobile di fronte agli schermi che proiettano l’immagine reale del circuito di Monza filmato da bordo di un’auto di Formula 1. «Beccheggio, rollio, spinte di accelerazione, ma anche frenate, cambi di marcia e turbolenze ed effetto vento, sono percepite da chi si siede al posto di guida. Ora – spiega l’inventore – sto sviluppando una versione che raggiungerà spinte di oltre 250 mm al secondo con movimenti amplificati di tre volte. Macchina e software a parte, tutto il resto l’abbiamo realizzato noi grazie a 4 anni di investimenti, progettazione e sviluppo a cui ha lavorato uno staff di ingegneri».