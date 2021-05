Da Montenero al “Pizza Talent Show”, Luca Di Gregorio approda in tivvù

Ancora una volta Luca Di Gregorio, titolare della pizzeria Alabama di Montenero di Bisaccia, è protagonista della trasmissione “Pizza Talent Show”, un programma televisivo condotto da Alessandro Di Pietro, in onda dal 10 al 28 maggio alle ore 22,30 su Alma Tv, al canale 65 del Digitale Terrestre.Il programma ospita i migliori pizzaioli provenienti da tutta Italia, che si sfidano a colpi di impasti e condimenti per la realizzazione, ovviamente, della pizza più buona. Luca, che ha già superato brillantemente la prima fase di questa edizione del talent, sta continuando a portare in alto il nome di Montenero e dei prodotti del nostro territorio. “Voglio ringraziare Luca – dichiara il sindaco Simona Contucci – perché ancora una volta sta dimostrando la sua professionalità e il suo grande talento al pubblico italiano, contribuendo inoltre a promuovere egregiamente anche il nostro territorio. Sono certa che questa edizione di Pizza Talent Show offrirà la meritata visibilità a un giovane che ha al suo attivo una grande esperienza in questo settore e una grande fiducia acquisita sul campo. In attesa di poter assaporare di nuovo le pizze sfornate da Luca Di Gregorio qui a Montenero, invito gli appassionati a seguire le prossime puntate del talent in onda su Alma Tv e a fare il tifo per lui: in bocca al lupo”.