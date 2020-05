Da Modello per D&G agli spot Fernet e Iliad, il successo del molisano Di Narzo

Il nuovo volto dello spot Iliad 2020 è quello del molisano Fabio Di Narzo. Classe 1986, Fabio vive a San Giacomo degli Schiavoni ed ora vive a Pavia dove è divenuto Digital and social media manager. Ma il volto o meglio la chioma di Fabio non è sconosciuta al mondo della pubblicità. Sono diversi gli spot a cui ha partecipato. Quello per il Fernet Branca sempre del 2020, modello per Goldengoose, ha sfilato per Dolce&Gabbana nel 2019 e tante altre apparizioni che lo hanno reso ormai un volto celebre. Dunque un curriculum denso per il molisano che certamente ritroveremo primo o poi, con piacere, cambiando canale o sfogliando un giornale.

Gli Spot:

https://m.youtube.com/watch?v=CY2Pjf4XKtM&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=nOvg3McnAD0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR32Og2CrEyeny-6uyfXIr7-4kNa8wfgOYv-Uk42NnLzL1h8xziZCpOAdQc