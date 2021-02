Da mezzanotte Molise in zona rossa, intanto l’istituto zooprofilattico certifica: variante inglese prevalente

«Bisogna intervenire tempestivamente e anche duramente per fermare le varianti brasiliana e sudafricana e mitigando l’andamento di quella inglese, che diventerà dominante nel giro di poco tempo». Così Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, analizzando i dati del monitoraggio. «Non è un caso che vediamo dei picchi dei tassi di incidenza laddove le mutazioni sono più diffuse – ha continuato l’epidemiologo –così come in Molise dove invece è più diffusa la variante inglese, che sappiamo essere più trasmissibile rispetto ai ceppi originari di circa il 36%». E proprio in Molise, dove i casi sono in aumento (ieri, sabato 27 febbraio 144 nuovi positivi) e la situazione nelle terapia intensive è al limite (è stata già attivata molte volte la procedura Cross, che prevede il piano di trasferimento di pazienti in altre regioni meno sature) da stasera, a partire dalla mezzanotte, scatterà la zona rossa. Intanto nelle scorse ore è arrivato anche l’esito dell’ultimo sequenziamento effettuato dall’istituto zooprofilattico di Teramo: la variante inglese è prevalente in tutta la regione. A comunicarlo (come riportato nell’edizione odierna di Primo Piano Molise) è stato il governatore della Regione, Donato Toma. La maggior parte delle infezioni ha caratteristiche della mutazione partita dal Regno Unito. Anche per questo arrivano ulteriori raccomandazioni a rispettare rigorosamente le restrizioni che saranno adottate a partire dalla mezzanotte.