Da maturanda “introversa” a donna artefice del suo destino: Elly, “Parlami di Te”

Può una maturanda del Liceo Classico di un paesino di provincia sempre in guerra con la propria famiglia attraversare un percorso di crescita personale e passare da “secchiona sfigata” con i pantaloni di tue taglie più grandi a giovane donna capace di prendere un aereo e volare in California per inseguire il suo destino?

Sì se la maturanda si chiama Elly ed è la protagonista di “Parlami di Te”, il primo romanzo della termolese Sonia Fasulo edito dalla Golem Edizioni che ha “debuttato” ufficialmente in Piazza Duomo alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Termoli, Michele Barile e di Nicola Palmieri, Youtuber di fama nazionale (a sua volta scrittore) che ne ha curato la prefazione.

«Primo, secondo e terzo passo, ancora uno e… Sbam! Finisco addosso a qualcuno. Alzo lo sgardo e credo di avere il primo infarto della mia vita. Due occhi chiari come il mare cristallino, e grandi come l’intero universo. Labbra disegnate perfettamente, carnose al punto giusto, di quel rosa che ti invitano a morderle, un viso serio e dolce allo stesso tempo. Fidatevi, non sto esagerando, è davvero bellissimo». Il primo incontro tra Elly e Shane è di quelli che se li immagini dal vivo riesce a farti strappare un sorriso.

D’altronde la Elly di “Parlami di Te” risulta un mix di innocenza e dolcezza, unita ad un carattere e un linguaggio pungente e sarcastico. E’ proprio il sarcasmo, in larghe parti del romanzo, a fare da “scudo protettivo” a quella ragazza spesso introversa e non in grado di mostrare sé stessa e i propri sentimenti all’esterno di un mondo del quale (un po’) si sente vittima.

E sono proprio questi sentimenti e gli incontri con Shane e Stefano (i due protagonisti maschili del romanzo) a spingere Elly a fare quel passo in più verso la “vetta” di una vita felice e della realizzazione di tutti i suoi sogni. Accanto ad Elly tre amiche totalmente diverse tra loro: Letizia, bella ed elegante, Barbara, riflessiva e spirituale e Laura, la fredda e calcolatrice del gruppo. Ma sarà proprio il “mix and match” dei loro caratteri e l’alternarsi di ogni personaggio all’interno del romanzo a portare Elly a fare quel salto verso una vita nuova.

Un romanzo d’amore, ma che vuole spingere il lettore a un’analisi interiore e a quel primo passo verso la crescita personale di cui tanti hanno paura. E’ la stessa Fasulo ad averla provata sulla sua pelle. «Mi sono trovata a fare una crescita personale che mi ha sconvolto e mi sono accorta che ci sono cose che vanno spiegate agli altri. In ognuno di noi c’è la forza giusta per realizzare se stessi in ogni ambito», ha affermato la Fasulo pronta a mettere mano a un nuovo romanzo.

“Parlami di Te”, infatti nasce per essere una trilogia. «Nel secondo libro la protagonista si troverà a fare vecchi e nuovi incontri e una crescita personale ancora più profonda e matura fino ad arrivare al terzo libro che dimostrerà l’evoluzione di Elly e spero anche del lettore».

Un romanzo accattivante e coinvolgente, con le pagine che scorrono via una dietro l’altro con semplicità. Una scrittura fresca che permette al lettore di immedesimarsi nel personaggio preferito. E una Elly in cui tutte possono rispecchiarsi e da cui si può prendere spunto per migliorarsi giorno dopo giorno. “Parlami di Te” è disponibile nelle edicole e anche in vendita online su Amazon.

GUARDA IN ALTO L’INTERVISTA CON L’AUTRICE SONIA FASULO