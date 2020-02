Da Marina di Ravenna a Termoli, bimbo trova messaggio in bottiglia

REDAZIONE TERMOLI

Una vecchia bottiglietta in vetro di succo di frutta, un messaggio racchiuso dentro ed un fortunato bambino a passeggio con la sua mamma sulla spiaggia di Termoli. Sono gli ingredienti di un viaggio lungo intrapreso dalla piccola bottiglia che ha viaggiato per il mare Adriatico fino ad arenarsi sulla spiaggia di Termoli. A ritrovarla, nella giornata di ieri, un bambino che stava passeggiando sulla battigia. Nel foglio, arrotolato, il luogo e la data da dove quella bottiglia è stata lanciata. Era il 12 gennaio 2020 da Marina di Ravenna. La mamma del bambino ha subito mandato un messaggio all’indirizzo mail riportato sul foglio, ricevendo anche risposta. “Grazie molte della risposta. E’ sceso bene a sud. Non è il record, Otranto, ma va bene così. Un saluto”.