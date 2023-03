Da mare a mare, un gemellaggio per accorciare le distanze

Alunni del comprensivo Ardea ospiti degli studenti della Brigida per suggellare uno scambio culturale, che avrà uno dei momenti principali nel “Concerto di Primavera” in programma il 15 marzo a Termoli

Prenderà il via lunedì 13 marzo, a Termoli, lo scambio culturale tra l’Istituto Comprensivo Ardea 1 (RM) e l’Ic Brigida di Termoli, fulcro del progetto di gemellaggio dal titolo “Accorciamo le distanze–da mare a mare”.

Circa 40 ragazzi del coro dell’istituto laziale e i loro accompagnatori trascorreranno tre giorni in Molise per suggellare un gemellaggio, incentrato sulla musica, che vede protagonista la Brigida, scelta come scuola partner del progetto sull’intero territorio nazionale.

Il coro di Ardea si unirà all’orchestra della Brigida per la realizzazione dell’evento conclusivo della prima fase del progetto, previsto il 15 marzo alle 17 presso l’Auditorium della Parrocchia Ss Pietro e Paolo a Termoli. In quell’occasione, dopo due giorni intensi di prove, circa 100 giovani musicisti (orchestrali e coristi) daranno vita al “Concerto di Primavera”, esibendosi con brani tratti da un vasto repertorio e, come recita il progetto, accorciando le distanze che uniscono i due mari, Tirreno e Adriatico, da cui provengono gli studenti degli istituti gemellati.

Inoltre, la visita degli alunni di Ardea a Termoli sarà l’occasione per conoscere le bellezze della città costiera. In programma, infatti, una visita guidata del presidente dell’Archeoclub di Termoli, interessanti laboratori di robotica presso la sede della Brigida e di arte al MACTE.

Il gemellaggio proseguirà poi nel mese di maggio, in quel di Ardea, quando saranno gli alunni dell’orchestra della Brigida ad essere ospitati nel Lazio.

Soddisfatti i dirigenti dei due istituti scolastici, il professor Francesco Paolo Marra e il prof. Carlo Eufemi, che hanno promosso l’iniziativa, consapevoli del grande valore culturale del progetto di gemellaggio, particolarmente importante in questo periodo storico dove la riscoperta delle relazioni umane e la valorizzazione dei talenti rivestono un posto fondamentale nella crescita degli alunni.