Da lunedì 28 stop all’uso delle mascherine all’aperto “se si rispetta il metro di distanza”

Da lunedì 28 giugno gli italiani potranno evitare di indossare la mascherina all’aperto. Il nulla osta del Comitato Tecnico Scientifico è arrivato nella tarda serata di ieri, lunedì 21 giugno, e segna una svolta importante nella lotta al Covid-19. Dopo mesi, quindi, gli italiani potranno andare in giro e passeggiare all’aperto senza indossare la mascherina grazie al fatto che tutta l’Italia è tornata in zona bianca e visto anche il minor numero di casi, una incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti. Si tratta ovviamente di una svolta che riguarderà solo lo stare all’aperto e quando si riuscirà a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. Facendo un esempio: se si uscirà di casa per andare in un mercato all’aperto si potrà stare anche senza mascherina ma la si dovrà indossare nel momento in cui ci si avvicina ai banconi perché non si è sicuri di rispettare il metro di distanza con le altre persone. Bisogna in ogni caso portarle sempre con sé e andranno indossate al chiuso e per gli spettacoli. Anche durante quelli all’aperto bisognerà indossare la mascherina e sedere nei posti indicati. (Foto in alto e in home Page ansa.it)