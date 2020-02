Da lunedì 24 febbraio senso unico alternato su uno dei viadotti del Liscione

Ultimati il primo ed il secondo stralcio dei lavori previsti dall’Accordo Quadro stipulato lo scorso novembre 2019, l’Anas ha avviato il terzo lotto dei lavori, i quali interesseranno il viadotto “Molise I”, ubicato sulla strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno”, nei territori comunali di Guardialfiera e Larino.



Per permettere che le lavorazioni vengano effettuate nella completa sicurezza sia per l’utenza in transito che per il personale coinvolto, sulla statale 647 “Fondo Valle del Biferno” a partire dalle 10.00 del 24 febbraio fino alle 18.30 del primo agosto, sarà istituito il senso unico alternato, disciplinato da impianto semaforico, con il limite massimo di velocità di 50km/h ed il divieto di sorpasso dal chilometro 59,708 al 60,560.

Gli interventi manutentivi, riguarderanno, principalmente, gli elementi strutturali del viadotto, permettendo, così, l’innalzamento degli standard di sicurezza e di percorribilità dell’arteria stradale, innalzando il pregio e l’affidabilità della rete viaria molisana.