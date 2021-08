Da lunedì 23 agosto il mercato di Corso Bucci si trasferirà presso l’area dell’ex Romagnoli

Dando seguito alla determina dirigenziale numero 2339, del 5 agosto 2021, il dirigente del Settore attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso, dottor Vincenzo De Marco, ha stabilito di delocalizzare temporaneamente l’attuale mercato all’aperto di Corso Bucci, per l’imminente avvio dei lavori di manutenzione straordinaria che interessano il rifacimento della pavimentazione e delle aiuole, individuando come nuova zona di delocalizzazione l’ex campo “E. Romagnoli”, sull’area destinata a parcheggio, a ridosso della recinzione, del lato sinistro di Via Monsignor Bologna.

L’Amministrazione comunale di Campobasso e in special modo l’assessore alle Attività Produttive, Paola Felice, nelle passate settimane ha avuto modo di incontrare sia gli ambulanti del mercato di Corso Bucci che i commercianti della zona, per informarli dell’avvio prossimo dei lavori, già da tempo programmati, di manutenzione straordinaria della pavimentazione, riguardanti l’intera area.Con un’apposita nota partita quest’oggi dal Settore delle Attività Produttive, gli operatori commerciali del mercato e le associazioni di categoria sono state così informate che, da lunedì 23 agosto, alle ore 8.00, ilmercato all’aperto di Corso Bucci verrà quindi delocalizzato temporaneamente presso l’area dell’ex Romagnoli, vista l’imminenza dei lavori che riguarderanno la pavimentazione della zona e vista anche la necessità di trovare una sede temporanea per il mercato all’aperto, non distante da Corso Bucci, collocata sempre nel centro cittadino, al fine di evitare, o quanto meno attenuare, l’effetto di sviamento commerciale della clientela.