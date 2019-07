Da Larino al lungomare di Termoli, al via domani il nuovo servizio di trasporto extraurbano

REDAZIONE TERMOLI

Soddisfare l’esigenza, prospettata da numerosi cittadini, di raggiungere i lidi balneari della città di Termoli ad un costo accessibile. Questo il motivo che ha spinto l’amministrazione di Larino a investire 2500 euro per appaltare alla Ditta “S.A.T.I S.p.a.” il Servizio extraurbano a pagamento per il collegamento con la costa adriatica per la stagione balneare 2019. Il nuovo servizio a disposizione per la comunità avrà una durata di 20 giorni, a partire da oggi sino al 14 agosto, con esclusione delle domeniche. Il collegamento si svolgerà con le seguenti modalità: partenza da Larino, centro storico, alle ore 8:15, da Larino, quartiere San Leonardo alle ore 8:30, arrivo agli stabilimenti balneari di Termoli alle ore 8:50 con 2 fermate sul lungomare Cristoforo Colombo, rientro con partenza da Termoli alle ore 12:30. Sarà praticato il prezzo di 2 euro per il biglietto di sola andata e di 3,50 per quello di andata e ritorno, 14,40 euro per abbonamento settimanale.