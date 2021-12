Da Larino a Viareggio per apprendere i segreti dei mastri cartapestai

Tante piccole attività per scaldare i motori in vista della prossima edizione del Carnevale di Larino 2022

Due corsi di formazione con le maestranze di Viareggio per alcuni maestri cartapestai di Larino.



Da venerdì, infatti, una delegazione è partita dalla città frentana alla volta della Toscana per approfondire le diverse fasi della costruzione dei Giganti di Cartapesta: tecniche di saldatura, realizzazione di stampi e utilizzo di diverse tipologie di carte per prepararsi al meglio all’edizione 2022 del Carnevale di Larino, appuntamento più importante per il Molise.

Una volta rientrati i maestri si dedicheranno ai laboratori didattici "Bimbi oggi, maestri cartapestai domani". Tante piccole attività per scaldare i motori in vista della prossima edizione del Carnevale di Larino 2022.