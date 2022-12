Da Larino a San Martino, da Ururi a Montorio: il no dei sindaci a fotovoltaico ed eolico

Se ne è discusso in un incontro pubblico che si è svolto a Larino insieme ai sindaci del basso Molise coinvolti nella realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici

In un incontro pubblico che si è svolto nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 dicembre, a Larino, il sindaco Giuseppe Puchetti insieme ad altri attori istituzionali, politici e sociali ha voluto chiarire le criticità che ruotano attorno alle diverse richieste presentate alla regione Molise per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici che sorgerebbero nelle piane di Larino e che interessano rispettivamente anche altri comuni bassomolisani come quelli di San Martino, Ururi, Montorio, Colletorto. Nello specifico, infatti, gli impianti fotovoltaici dovrebbero sorgere nella piana di Larino su circa 2000 ettari di terreno tra Larino, Ururi, San Martino in Pensilis e Rotello, mentre il parco eolico, con torri da 250 metri, dovrebbe essere realizzato tra Ururi e Montorio.

L’incontro ha visto la partecipazione dei sindaci dei comuni interessati dai progetti che insieme ad Arsarp, Cia e Coldiretti hanno espresso la propria contrarietà a quanto avanzato dalle società energetiche in quanto i progetti insisterebbero su terreni agricoli fertili ed andrebbero ad ostacolare le aziende agroalimentari presenti sul territorio. Erano stati invitati ma non hanno partecipato anche gli assessori regionali alle Politiche agricole e alle Politiche energetiche, Nicola Cavaliere e Quintino Pallante.

Durante l’incontro si è detto favorevole il sindaco di Colletorto, Damiano Mele, che ha però affermato che sarà il comune, eventualmente, a dover decidere la zona dove poter posizionare gli impianti. Ora bisognerà attendere le convocazioni delle conferenze di Servizi da parte della Regione su ogni singolo progetto presentato. Sarà poi la regione e la Soprintendenza a dover dare un parere vincolante. I sindaci dei comuni interessati, infatti, potranno esprimere solo un parere consultivo.

