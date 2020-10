Da inizio emergenza donato all’Asrem 824mila euro, il rendiconto

Dal 13 marzo 2020 al 12 settembre del 2020 sono stati raccolti fondi in favore dell’Asrem, per l’emergenza Covid 19, pari 824mila euro. Di questi ne sono stati spesi 745mila. E’ quanto si evince nel rendiconto, in allegato alla fine dell’articolo, reso noto dall’Azienda Sanitaria. “I fondi raccolti con le donazioni pervenute da parte di Amministrazioni locali, Associazioni, Istituti Bancari, Imprenditori, Professionisti, e privati cittadini – fa sapere ancora Asrem – sono stati utilizzati per fronteggiare le principali esigenze aziendali, manifestatesi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da SARS- COV2.

La somma residua, alla data del 16/10/2020 – pari ad € 79.319,29, verrà utilizzata per far fronte alle ulteriori necessità legate alla gestione dell’emergenza sanitaria. Dell’utilizzo di tali somme verrà data pubblicità nelle forme previste dall’art.99, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in conformità al modello di rendicontazione predisposto dall’ANAC”.

IL RENDICONTO DELLE DONAZIONI QUI