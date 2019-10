Dà in escandescenze e si scaglia contro i medici del pronto soccorso

Ancora una aggressione presso l’ospedale di Termoli. Sul posto una volante del Commissariato

Ancora una aggressione al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. E ancora una volta è l’ira dei parenti delle persone ricoverate a costringere i sanitari ad allertare le forze dell’ordine. E’ successo nella giornata di oggi, 19 ottobre, quando il parente di un paziente della divisione di emergenza dell’ospedale San Timoteo ha dato in escandescenze per cause che sono ancora in corso di accertamento. L’uomo si è scagliato contro il personale sanitario che era in servizio in quel momento e sul posto sono dovuti intervenire gli agenti del Commissariato di Polizia di via Cina. Non è la prima volta che accadono degli episodi del genere presso l’ospedale di Termoli dove da parecchi mesi è stato sospeso il servizio di guardia giurata che serviva da deterrente per episodi del genere. L’appello, quindi, è che si possa fare subito qualcosa per il suo ripristino.