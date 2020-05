Da giugno spostamenti solo fra regioni con stesso indice di contagio?

La conferma arriverà solo il 29 maggio

Dal 3 giugno spostamenti solo tra Regioni con lo stesso livello di rischio. Questa la proposta che arriva dal governo, rimbalzata più e più volte dalle Regioni.



Stando alle disposizioni dell’ultimo decreto, fino al 2 giugno ci si può spostare liberamente all’interno della propria regione, ma rimane l’autocertificazione per varcare il confine regionale. In altre parole si può andare in un’altra regione solo per motivi di necessità, lavoro o salute.



Ma dal 3 giugno le cose dovrebbero cambiare. O forse non del tutto.



Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Corriere della Sera, gli spostamenti si potranno fare solamente tra regioni con lo stesso livello di rischio contagio.



Una mossa volta a non aumentare nuovamente la probabilità di contagio tra le zone che si sono liberate (o che si stanno liberando) dalla morsa del Covid-19.