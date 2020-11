Nuova ordinanza quella emanata dal sindaco Roberti al fine di contenere i contagi da Covid-19. A partire da domani, giovedì 19 novembre e fino a nuova disposizione,

il sindaco ha decretato la chiusura dei locali destinati agli asili nido ed alle scuole dell’infanzia, in via precauzionale, per mettere in campo le operazioni di disinfezione, igienizzazione, sanificazione e pulizia straordinaria.