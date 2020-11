Da giorni chiusa la sede UniMol di Termoli: «Cosa c’è dietro?»

Da circa una decina di giorni la sede di Termoli dell’Unimol Molise è stata temporaneamente sospesa. Le lezioni continuano in modalità telematica e la segreteria lavora regolarmente in modalità smart working. Ma cosa si cela dietro questa sospensione temporanea? Se lo è domandato anche il professore e artista termolese Nino Barone. “Nel silenzio più assoluto dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti del popolo nelle Istituzioni democratiche e della città tutta, che neanche se ne è accorta, l’Unimol ha chiuso la sede di Termoli -si legge nella nota stampa- Solo quella e non le altre. Le sedi di Campobasso e quella di Pesche (Isernia) non sono state chiuse e restano aperte. Non c’è alcun serio e grave motivo legato al Covid a giustificazione di tale provvedimento. E’ da notare, infatti, che nella sede di Termoli non c’erano casi di contagiati, anzi la sede più piccola dava maggiori garanzie sui rischi di contagio”.