Dà fuoco alla sua abitazione nel borgo vecchio, fermato dai Carabinieri

Un uomo di circa 70 anni ha appiccato un incendio alla sua casa, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme. Sanitari e Carabinieri hanno fermato l’uomo che è stato trasportato nella locale Stazione

Campolieto. Una storia probabilmente di disagio e solitudine. Sulla quale gli organi inquirenti stanno facendo chiarezza. E’ successo tutto in una manciata di minuto questa mattina, mercoledì 12 gennaio, in un’abitazione del borgo antico di Campolieto.

Un uomo, di circa 70 anni, ha deciso di dare fuoco alla sua abitazione per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti.

A dare l’allarme è stato il Vigile Urbano del paese che passando in zona, ha visto delle fiamme uscire dall’abitazione e l’uomo con una bombola di gas aperta, lanciare fiammate per la casa.

Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, dei Carabinieri e del 118. Tutti insieme sono riusciti a fermare l’uomo e i Carabinieri, dopo averlo immobilizzato, lo hanno trasportato presso la locale Stazione. Dove, al termine dell’interrogatorio, dovrebbe essere sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnare l’incendio e a mettere in sicurezza l’abitazione.

Foto archivio