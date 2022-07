Da Frosinone col furgone, nuova disavventura ferroviaria per i viaggiatori molisani

È ancora una volta la simpatica pagina Fb del Binario 21 bis che ci informa della nuova disavventura di questa mattina dei viaggiatori diretti da Roma in Molise “Ore 9.07 di stamattina, Stazione Termini.

I passeggeri che devono e vogliono prendere il treno da Roma a Campobasso arrivano alla stazione e il treno risulta cancellato. Nessuno di loro conosce il motivo del disservizio e tutti vengono sospinti verso un treno per Frosinone, in partenza alle 9.14, da lì sarebbero stati caricati su un autobus sostitutivo che li avrebbe poi portati a Campobasso. Arrivano alle 10.45 a Frosinone ovviamente non c’è nessun autobus ad aspettarli. I poveri sventurati iniziano a camminare guidati dagli operatori di Trenitalia verso un piazzale di cui nessuno conosce l’esatta locazione. Camminano per qualche centinaio di metri sotto il sole dopodiché si torna indietro perché in realtà nessuno sa esattamente dove andare, neanche gli operatori. A quel punto, dopo aver atteso un altro quarto d’ora davanti la stazione, le anime erranti percorrono altri 500 metri sotto al sole, in salita, per trovare finalmente i due autobus sostitutivi. Sono le 11.15 circa. Uno direbbe che può bastare e invece no. Saliti sull’autobus, in ritardo, nervosi, accaldati e sudati per la traversata sotto il sole hanno accesso alla bocca dell’inferno. L’autista sostiene che l’aria condizionata è al massimo, ma non sembra a nessuno. Iniziano questo nuovo viaggio, la gente inizia a sudare, una passeggera si sente male. Un’ora dopo scoprono che l’aria condizionata era in realtà semplicemente spenta e metà viaggio è andato così. Alle 12.30, quando noi riceviamo la loro segnalazione, sarebbero dovuti arrivare invece hanno da poco passato Venafro. A bordo, tra gli altri, bambini e turisti sconvolti. A proposito, hanno deciso in Molise le candidature nel collegio uninominale per la Camera?”.

