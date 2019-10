Da due mesi vive in auto, il dramma di Antonio: «Io sono un fantasma»

Tre anni fa l’ictus che gli ha fatto perdere il lavoro. «Chiedo solo un tetto sulla testa ma a Termoli non ci sono case di emergenza»

Ha 61 anni e da due mesi vive in macchina dopo che un ictus, tre anni fa, gli ha fatto perdere il lavoro «ma non la dignità», come racconta ai microfoni di Stefano Tabusi, il giornalista della trasmissione La7 “Di Martedì” che è venuto in basso Molise per intervistarlo. E’ la storia di Antonio, 61enne di Portocannone. «Io sono un fantasma», racconta con la dignità di chi vuole continuare a sopravvivere nonostante tutto. Nonostante il lavoro che non c’è, un tetto sulla testa che manca da due mesi. Da quando è dovuto andare via dalla casa della sorella dove si stava appoggiando momentaneamente dopo la separazione dalla moglie. «Mi restano solo gli amici che mi danno una mano», prosegue. Ed è proprio per loro che non ha lasciato il Molise che al momento non gli sta offrendo nulla. «Vorrei solo una casa – continua – ma a Termoli non ci sono abitazioni di emergenza. La mia vita è tutta in questa macchina. Qui ci sono i miei pochi vestiti, un giubbotto e i vestiti per l’estate. Quando devo dormire allungo il sedile della macchina prendo il cuscino e mi addormento. Dalle 21 posso dormire fino a mezzanotte poi non riesco più e allora gioco con le palline tutto il tempo». La mattina dopo una doccia di fortuna e si ricomincia la giornata. Antonio per 40 anni ha fatto il camionista e ha scelto di vivere poco distante da Termoli, a Portocannone, per stare vicino agli amici. «Per salire ci vuole tanto, per scendere non ci vuole niente. Ho chiesto aiuto a tutti ma non ce la faccio ad andare a Termoli dove non ci sono case di emergenza. Io non esisto. Sono un fantasma. Mi aiutano solo gli amici ma chiedo solo un tetto sopra la testa».

Qui il link al servizio andato in onda ieri sera durante la trasmissione “Di Martedì” su La7.