Da donna a donna. Quando la Politica si tinge… di rosa

Gli auguri alle elette nei consigli comunali della consigliera regionale, presidente IV Commissione, Filomena Calenda

“Congratulazioni ai neo sindaci eletti e alle loro squadre per questa importante vittoria. Sono felicissima per l’elezione dei sindaci donna. Auguri al neo sindaco Simona Contucci di Montenero di Bisaccia e ai sindaci riconfermati di Pozzilli, Stefania Passarelli e di Sant’Angelo del Pesco, Nunziatina Nucci.



Sono donne che hanno grande competenza e professionalità, sapranno di sicuro fare bene.

Non è un momento facile, l’emergenza sanitaria, la disoccupazione, le criticità legate alle aree interne appesantiscono la realtà in cui viviamo. Ma i neo eletti hanno tutti qualità professionale e umane davvero eccezionali, per cui non sarà difficile per loro gestire le problematiche dei nostri territori.



Confido molto nella buona predisposizione di coloro che purtroppo non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato. Sono persone squisite con grandi capacità e certamente sapranno svolgere il loro ruolo di opposizione con grande spirito di squadra.

Le critiche quando sono costruttive sono sempre ben accettateen sono utili per migliorare sé stessi e il mandato da svolgere”.