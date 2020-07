Da domenica il via alle deviazioni sulla Bifernina al bivio di Larino e a quello di Lupara

Ordinanza dell’Anas per alleggerire la circolazione nei giorni festivi

Da domani, domenica 19 luglio, entrerà in vigore la nuova regolamentazione della circolazione sulla Bifernina al fine di alleggerire il traffico per i cantieri presenti sui Viadotti del Liscione.

Ieri l’Anas ha emanato l’ordinanza numero 40 che prevede il divieto di transito nei giorni festivi lungo la Fondovalle del Biferno dal chilometro 47 al chilometro 63 a causa dei lavori di manutenzione dei Viadotti Molise I e Molise II.

E’ previsto il divieto di transito – si legge nell’ordinanza – dal km 47+660 al km 63+330, nei giorni festivi, a partire dal 19/07/2020 fino al 30/09/2020 nella fascia oraria dalle 18:00 alle 23:59; a partire dal 19/07/2020 fino al 30/09/2020 nella fascia oraria dalle 07:00 alle 11:00.

Si ordina quindi, nei giorni festivi, nelle ore di maggiore afflusso di transito, la deviazione della circolazione degli autoveicoli (ad eccezione di autobus, mezzi pesanti, di soccorso e di pronto intervento):

dalle ore 07:00 alle ore 11:00 deviazione del traffico di tutti i veicoli aventi massa a pieno carico inferiore a 3,5t al km 63+330 della SS.647 (bivio di Larino) sulla SS. 87, con provenienza da Termoli e diretto a Campobasso, con eventuale possibilità di rientro sulla SS. 647 al km 47+660; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 deviazione del traffico di tutti i veicoli aventi massa a pieno carico inferiore a 3,5t al km 47+660 della SS.647 (bivio di Lupara) sulle SS. 748 e SS. 87, con provenienza da Campobasso e diretto a Termoli, con eventuale possibilità di rientro sulla SS. 647 al km 63+330.

Il filtraggio per la selezione dei mezzi lungo la deviazione come sopra ordinato sarà garantito dalle imprese esecutrici dei lavori tramite personale (movieri) presente in loco, mediante il coordinamento del personale Anas.

L’incremento del tempo di percorrenza previsto sarà di 25 minuti.