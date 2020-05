Da domani torna a pieno orario l’info point Sea in via Insorti d’Ungheria

A partire da lunedì 25 maggio, ritornerà a pieno orario l’attività dell’info point della Sea per l’assistenza agli utenti per i servizi di raccolta differenziata e gestione rifiuti.

Il nuovo info point è situato presso l’ex edicola di via Insorti d’Ungheria e avrà competenza unica per l’intero territorio comunale, accorpando tutti i precedenti punti informativi dei quartieri (Via Calabria, Via Emilia, Ecostop centro storico, isola ecologica).

Sarà aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni di martedì e giovedì.

Resta sospesa la distribuzione dei sacchetti biodegradabili, essendo oramai trascorso un ampio lasso di tempo dalla partenza della raccolta differenziata “porta a porta” nelle zone raggiunte dal servizio.

La SEA, infatti, fornisce i sacchetti compostabili, quale “kit di cortesia”, esclusivamente nelle prime settimane dalla fase d’avvio del servizio di raccolta domiciliare dell’organico (mastello marrone); successivamente, gli utenti dovranno utilizzare le buste in materiale biodegradabile e compostabile del tipo normalmente distribuito come “shopper” in tutte le attività commerciali ed oramai facilmente reperibili in tutti i reparti casalinghi dei negozi e nei supermercati.Tuttavia, per chi ne facesse richiesta, presso il punto informativo sarà ancora possibile ritirare un kit dii sacchetti domestici, ma solo fino ad esaurimento delle scorte disponibili.